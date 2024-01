Dedicare a Don Antonio Piano la nuova piazzetta della "Cerasella"

Don Antonio Piano era nato a San Giovanni Rotondo l'8 dicembre 1926. E' stato ordinato sacerdote il 19 settembre 1953. E' stato per diversi anni infaticabile parroco della Parrocchia del Sacro Cuore nella vecchia parrocchia crocevia tra via Don Minzoni e via Belvedere.Chiesa, casa e strada sono stati i tre luoghi simbolici della vita del suo sacerdozio. Una 'professionalità' atipica quella di Don Antonio, che ha avuto particolare risalto nel 'quotidiano' la sua credibilità testimoniale.Un comitato spontaneo, promosso dal signor Nino Iannone titolare di un locale storico del quartiere, ha pensato di chiedere in maniera informale dall'amministrazione comunale guidata dal Sindaco De Benedittis, di dedicare la piazzetta in via di realizzazione proprio su viale Po, al sacerdote testimone per tanti anni del quartiere "Cesarella".