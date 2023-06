La Parrocchia del Sacro Cuore in festa

Processione per le vie del quartiere

Un intero quartiere in festa con la processione per le vie del territorio parrocchiale.In occasione della festività del Sacro Cuore di Gesù si è svolta la festa di quartiere a cura della omonima parrocchia.Si è trattato di un momento di aggregazione popolare che ha visto la partecipazione di tanti fedeli e cittadini residenti.Cade il venerdì dopo la seconda domenica dopo Pentecoste e coincide pertanto con l'ottavo giorno dopo il Corpus Domini se quest'ultimo si festeggia di giovedì. Si tratta perciò di una festa mobile, la cui data, che dipende dalla data della Pasqua, può variare tra il 29 maggio e il 2 luglioIl simbolo del "cuore sacro" è un simbolo molto antico che rappresenta il cuore come fonte di amore, compassione, saggezza e forza interiore