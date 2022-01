Sant'Antonio, benedizione degli animali al Sacro Cuore

In occasione della Giornata in memoria Sant'Antonio Abate, protettore degli animali da fattoria, da cortile e domestici, domani a Corato si terrà la benedizione degli animali.Don Vito Martinelli invita tutti i proprietari di animali domestici a presentarsi sul piazzale antistante la chiesa del Sacro Cuore, alle ore 19.45, per la benedizione.