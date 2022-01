Domani al Sacro Cuore la benedizione degli animali

In occasione della commemorazione di Sant'Antonio Abate

Si terrà domani, lunedì 17 gennaio, alle 19.45, nel piazzale della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù la benedizione degli animali domestici, come accade ogni anno nel giorno in cui la Chiesa celebra Sant'Antonio Abate.Il 17 gennaio è infatti il dies natalis del protettore degli animali da fattoria, da cortile e domestici.In memoria del Santo viene impartita la tradizionale benedizione di cani, gatti, pesci, uccellini e non solo.La benedizione sarà impartita da Don Vito Martinelli.