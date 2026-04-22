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Attualità

Corato, contributi 2025 per il trasporto scolastico di minori con disabilità

Il contributo verrà determinato incrociando la fascia ISEE del richiedente con il numero dei giorni di frequenza scolastica

Corato - mercoledì 22 aprile 2026 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato ha indetto un avviso pubblico per l'annualità 2025 finalizzato all'erogazione di contributi a supporto delle famiglie che organizzano autonomamente il servizio di trasporto scolastico per minori con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia statale o paritaria, primaria e secondaria di primo grado. L'iniziativa mira a garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (L.E.P.) attraverso un rimborso forfettario per le spese sostenute nel tragitto casa-scuola-casa.

I destinatari sono i nuclei familiari residenti a Corato con minori a carico in possesso di certificazione di disabilità ex L. 104/92 o documentazione equipollente. Per partecipare è obbligatorio possedere un ISEE ordinario o minorenni in corso di validità e non aver usufruito, nel periodo di riferimento, del servizio di trasporto scolastico gestito direttamente dal Comune.

Il contributo verrà determinato incrociando la fascia ISEE del richiedente — con percentuali che variano dal 100% per redditi fino a € 10.140,00 al 20% per redditi oltre i € 40.000,00 — con il numero dei giorni di frequenza scolastica, riconoscendo l'intero importo spettante solo al superamento dei 151 giorni.

In ogni caso, il beneficio pro-capite non potrà eccedere il costo standard di € 4.389,04. Le istanze, complete di documentazione sanitaria, attestazione ISEE e autocertificazione dei giorni di frequenza, devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it o consegna a mano presso il Protocollo Generale in Piazza Marconi 12.
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