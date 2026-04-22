Corato, contributi 2025 per il trasporto scolastico di minori con disabilità

Il Comune di Corato ha indetto un avviso pubblico per l'annualità 2025 finalizzato all'erogazione difrequentanti la scuola dell'infanzia statale o paritaria, primaria e secondaria di primo grado. L'iniziativa mira a garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (L.E.P.) attraverso un rimborso forfettario per le spese sostenute nel tragitto casa-scuola-casa.I destinatari sono i nuclei familiari residenti a Corato con minori a carico in possesso di certificazione di disabilità ex L. 104/92 o documentazione equipollente. Per partecipare è obbligatorio possedere un ISEE ordinario o minorenni in corso di validità e non aver usufruito, nel periodo di riferimento, del servizio di trasporto scolastico gestito direttamente dal Comune.Il contributo verrà determinato incrociando la fascia ISEE del richiedente — con percentuali che variano dal 100% per redditi fino a € 10.140,00 al 20% per redditi oltre i € 40.000,00 — con il numero dei giorni di frequenza scolastica, riconoscendo l'intero importo spettante solo al superamento dei 151 giorni.In ogni caso, il beneficio pro-capite non potrà eccedere il costo standard di € 4.389,04. Le istanze, complete di documentazione sanitaria, attestazione ISEE e autocertificazione dei giorni di frequenza, devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it o consegna a mano presso il Protocollo Generale in Piazza Marconi 12.