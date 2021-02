Deposito scorie nucleari, anche Cia Levante al sit-in di protesta

Cia agricoltori italiani Levante aderisce al sit-in di protesta contro il progetto del Deposito unico nazionale dei rifiuti nucleari.Sono 17 le località individuate dalla Sogin nelle regioni di Puglia e Basilicata, come possibili siti all'interno della più vasta mappa di 67 aree potenzialmente idonee in tutta Italia.Il sit-in, promosso dal comitato "No scorie Puglia e Basilicata", si svolgerà questa mattina e coinvolgerà, tra gli altri, il Comitato di consultazione popolare, di cui fa parte Cia agricoltori italiani Levante.Le manifestazioni sono state convocate, tutte alle 10, ad Altamura (piazza Duomo), Gravina in Puglia (piazzale antistante il Comune), Laterza (piazza Vittorio Emanuele), Matera (piazza Vittorio Veneto), Oppido Lucano (piazza Marconi). Sono previste dirette Facebook e Youtube dai canali social dei gruppi aderenti di Bari, Santeramo, Laterza, Matera, Montalbano, Genzano, Altamura ecc. Si tratta di una delle prime mobilitazioni in presenza organizzate finora a livello nazionale.Interverranno i rappresentanti dei movimenti e delle associazioni di base ed operatori del mondo dell'agricoltura.Da quando la società Sogin ha individuato la Cnapi, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, il comitato "No Scorie Puglia e Basilicata" si è più volte riunito con assemblee in video conferenza per discutere della questione e per coordinarsi come singoli cittadini e come associazioni e movimenti delle due regioni, storicamente impegnati sui temi ambientali e su quello specifico della dislocazione delle scorie radioattive, dialogando e confrontandosi anche con realtà di altri territori italiani.