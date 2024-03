Direzione Corato: «È stata scritta una pagina tristissima della storia del nostro consiglio comunale»

«Nel corso della seduta del 5 marzo scorso è stata scritta una pagina tristissima della storia del nostro consiglio comunale - si legge nella nota di- il consigliere di maggioranza Giulio D'Imperio ha apostrofato la consigliera Nadia Gloria D'Introno con un urlato, violentoC'è stata una immediata, veemente reazione della Presidente Mazzone che ha stigmatizzato l'accaduto e tolto la parola a D'Imperio che ha continuato il suo momento di follia mandando a quel paese la Presidente (ma fa ce vu!),! Il sindaco si è guardato bene dal mostrare solidarietà alla consigliera D'Introno, e addirittura l'altra consigliera donna ha sostanzialmente giustificato l'accaduto evocando presunti comportamenti inappropriati della D'Introno in tempi precedenti, e lo stesso ha fatto il consigliere Di Bartolomeo.Tutti belli e compatti quando, a chiacchiere, si tutelano le donne, si fanno manifestazioni e dichiarazioni contro la violenza sulle donne eccetera; ieri, nei fatti, abbiamo visto come è andata.Le scuse a denti stretti del consigliere D'Imperio, che comunque si è autogiustificato "a metà", non tolgono nulla alla inaccettabile violenza del suo comportamento.Condanniamo fermamente il comportamento del consigliere D'Imperio, sessista ed assolutamente inappropriato, condanniamo l'inerzia del sindaco e di quanti hanno in qualche modo giustificato l'ingiustificabile, ed esprimiamo totale e forte solidarietà alla consigliera D'Introno».