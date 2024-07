Intitolata a Gabriele Diaferia la sede di Direzione Corato

A un mese dalla scomparsa del consigliere comunale, il gruppo consiliare, gli amici si sono uniti alla famiglia la mogliee i due figli, nel suo ricordo e nell'impegno per la sua memoria. Ieri sera è stata dedicata la sede diinTanti i ricordi dei presenti nel ricordare la sua sensibilità, esperienza ed impegnoLa volontà non è quella di limitarsi ad un ricordo, ma l'ambizione sarebbe diquesto hanno sottolineato l'Europarlamentare Francesco Ventola, il senatore Gino Perrone e due suoi compagni di avventura politica in questi 25 anni trascorsi in consiglio comunaleAlla comunità cittadina manca tanto Gabriele: "Noi quaggiù non abbiamo tirato fuori abbastanza del Tuo spirito e del Tuo coraggio", così hanno concluso i presenti, ricordando anche al termine della serata un altro amico di Gabriele prematuramente scomparso, il compianto