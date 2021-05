Disabili gravissimi e non autosufficienti, contributi prorogati a giugno

È stata approvata in giunta la delibera per garantire la prosecuzione del contributo Covid -19, destinato alle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, fino al prossimo 30 giugno. A darne notizia l'assessora al Welfare Rosa Barone."Parliamo di un contributo di 800 euro mensili in favore di circa 7400 persone residenti in Puglia - dichiara Barone - per dare un sostegno concreto a tutti quei soggetti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, assistiti al proprio domicilio. Vogliamo supportare le famiglie e i caregiver, anche in considerazione delle criticità per l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, dovute alla pandemia.Alla luce del protrarsi dello stato di emergenza nazionale e dopo un confronto con le associazioni delle persone con disabilità, ho ritenuto necessario prorogare il contributo fino al prossimo giugno.Il fabbisogno finanziario, pari a oltre 37 milioni di euro sarà coperto per oltre 35 milioni grazie a risorse già disponibili e programmate a valere sul bilancio 2021. Assieme alla proroga del contributo sto ascoltando le associazioni in modo da dar vita a una nuova programmazione per supportare i disabili gravissimi non più lavorando sulle emergenze, ma con una pianificazione adeguata. Le famiglie non devono sentirsi sole o peggio ancora abbandonate dalle istituzioni.