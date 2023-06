Gravissima disabilità e non autosufficienza: le nuove misure per il supporto alle famiglie

Approvate e subito operative (già dal 15 giugno u.s.) due nuove importanti misure regionali destinata a sostenere il lavoro di cura delle persone non autosufficienti da parte dei rispettivi nuclei familiari.Si tratta di due Avvisi pubblici, speculari tra loro, finalizzati ad accedere:- alla misura "Sostegno familiare";- alla misura "Patto di Cura 2023-24"I due Avvisi sono rivolti, come detto, a persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, come definita e censita dall'art. 3 del D.M. 26/09/2016.La misura "SOSTEGNO FAMILIARE" prevede l'erogazione di un contributo mensile in favore di disabili assistiti da un caregiver familiare (come individuato dall'art. 1, comma 255 della L. 30 dicembre 2017 n. 205).La misura "PATTO DI CURA 2023-24", invece, prevede l'erogazione di una sovvenzione mensile in favore dei disabili che abbiano sottoscritto un regolare contratto di lavoro con un assistente familiare formato o non formato, o un educatore/istitutore convivente o non convivente.Le misure sono alternative e non cumulabili.Sarà possibile presentare la domanda entro le ore 12:00 del 11 luglio 2023 esclusivamente per via telematica attraverso l'apposita piattaforma dedicata.Si riportano, di seguito, due sintetiche schede illustrative delle due misure.Cos'è il "Sostegno familiare"?La misura "Sostegno Familiare" è una misura attivata dalla Regione Puglia che garantisce un contributo mensile di € 700,00, per un massimo di 20 mesi, ed è diretta a valorizzare il ruolo di cura del caregiver familiare impegnato appunto nella cura. La misura è alternativa e non cumulabile con quella del "Patto di cura" (cfr. scheda successiva).A chi è rivolto?La misura "Sostegno Familiare" è destinata a persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, come definita e censita dall'art. 3 del D.M. 26/09/2016, assistite da un caregiver familiare.Requisiti di accesso• residenza in Regione Puglia del richiedente;• residenza in Regione Puglia del caregiver familiare;• non essere beneficiari della misura PRO.V.I. e/o del PRO.V.I. Dopo di Noi;• essere beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla l. n. 18/1980 o non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna "Non Autosufficienza" del prospetto in All.3);• essere in possesso almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016;• avere un'Attestazione ISEE non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio-sanitario del disabile o all'ISEE ordinario, ove più favorevole) o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni in relazione ai quali si fa riferimento all'ISEE ordinario o all'ISEE minorenni, quest'ultimo obbligatorio ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 6 e 7 D.lgs. n. 159/2013);• possesso in capo al caregiver dei requisiti di cui all'art 1 comma 255 della l. 205/2017 da dimostrare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e atto di impegno del caregiver nei confronti del disabile e dell'ambito territorialeTermini e modalità di presentazione delle istanzeLe domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 di giovedì 15 giugno fino alle ore 12:00 di martedì 11 luglio 2023 esclusivamente online sulla piattaforma dedicata previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2. Clicca qui!N.B.: La misura "Sostegno familiare" non coincide con la misura "Caregiver familiare"Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:E-mail: ufficio.piano@comune.corato.ba.itNumeri telefonici: 080-9592412; 080-3542089-86; 080-9507411-17I numeri telefonici potranno essere raggiunti dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00Cos'è il "Patto di cura"?La misura "Patto di cura" è una misura attivata dalla Regione Puglia che garantisce un contributo mensile di € 1.200,00 per un massimo di 20 mesi ed è alternativa e non cumulabile alla misura "Sostegno Familiare".A chi è rivolto?La misura "Patto di cura" è destinata a persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, come definita e censita dall'art. 3 del D.M. 26/09/2016, assistite da una persona regolarmente contrattualizzata, convivente o non convivente.Requisiti di accesso• residenza in Regione Puglia del richiedente;• non essere beneficiari della misura PRO.V.I. e/o del PRO.V.I. Dopo di Noi;• essere beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla l. n. 18/1980 o non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna "Non Autosufficienza" del prospetto in All.3);• essere in possesso almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016;• avere un'Attestazione ISEE non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio-sanitario del disabile o all'ISEE ordinario, ove più favorevole) o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni in relazione ai quali si fa riferimento all'ISEE ordinario o all'ISEE minorenni, quest'ultimo obbligatorio ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 6 e 7 D.lgs. n. 159/2013);• avere un contratto di lavoro per l'assistenza.Termini e modalità di presentazione delle istanzeLe domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 di giovedì 15 giugno fino alle ore 12:00 di martedì 11 luglio 2023 esclusivamente online sulla piattaforma dedicata previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2. Clicca qui!Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:E-mail: ufficio.piano@comune.corato.ba.itNumeri telefonici: 080-9592412- ; 080-3542089-86; 080-9507411-17I numeri telefonici potranno essere raggiunti dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00