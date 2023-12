I.C. “Tattoli – De Gasperi” -Settimana dell’inclusione e della cultura paralimpica

Giovedì scorso, ha avuto luogo, nell'auditorium dell'IC Tattoli De Gasperi, l'evento conclusivo della Settimana dell'inclusione e della cultura paralimpica, organizzata dai dipartimenti di inclusione e di educazione fisica: Sport is inclusive! – l'inclusività nello sport, programmaticità e criticità, con la partecipazione del grande atleta paralimpico oro ai Giochi paralimpici di Tokio 2020, Luca Mazzone, e del presidente del CIP Puglia (Comitato Italiano Paralimipico), Giuseppe Pinto.Se il mondo avesse solo due colori sarebbe più facile da guardare, se avesse solo un linguaggio sarebbe più facile da decodificare. Invece il Mondo, nella moltitudine di colori, linguaggi e forme che lo caratterizza va compreso con uno sguardo libero da pregiudizi e stereotipi e la chiave di lettura è la diversità.E' questo lo strumento che ha fornito, agli alunni presenti, Luca Mazzone, accolto nell'auditorium della scuola dall'Inno Nazionale eseguito dall'orchestra scolastica diretta dai docenti di strumento, e dai saluti della Dirigente Scolastica Maria Rosaria De Simone a cui ha fatto seguito un intermezzo canoro del Coro della Scuola con la partecipazione del Coro del Liceo Artistico, Federico II.Mazzone ha portato la sua testimonianza prima di uomo che di atleta, nato normodotato, disabile dopo un incidente. "La diversità è solo negli occhi di chi la guarda come tale". Capirla, rispettarla, includerla significa avere uno sguardo più aperto sul mondo ed avviare una rivoluzione culturale, che non può essere ancorata solo alle numerose Leggi sull'inclusione e sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Un quadro normativo che esiste in Italia e che rispecchia i valori fondanti di un Paese civile e lungimirante, ma che non ha sempre un riscontro tangibile nella quotidianità di tutti"."L'impossibile – ha proseguito l'atleta- è solo una prigione che ci costruiamo, dalla quale si può uscire con la forza e la determinazione", caratteristiche grazie alle quali ha saputo reinventarsi come atleta.Parole di valore anche quelle di Giuseppe Pinto che ha invitato i ragazzi ad essere sempre prudenti, ma con audacia.Il dibattito, a cui gli alunni hanno partecipato attivamente con domande e cartelloni che hanno donato ai relatori, si è concluso con una performance finale del gruppo di ballo della scuola. Gli alunni si sono recati nella palestra esterna per l'attività : Sport in Act! : percorsi di attività motoria organizzati dal dipartimento di educazione fisica, che ha in dotazione attrezzature variegate, specifiche e innovative, in collaborazione con le associazioni del territorio.Come non essere d'accordo con la spontaneità e la capacità di sintesi di un'alunna che, tornando in classe, ha detto : Loro sono dei vincenti!