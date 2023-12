Corato, nasce "Il Faro della Disabilità"

Uno spazio fisico in cui offrire informazioni, svolgere attività di sensibilizzazione sul tema della disabilità, ma anche promozione sociale, sperimentazione, formazione e diffusione della cultura dell'inclusione.È in sintesi il progetto "Il faro per la disabilità", proposto dall'associazione temporanea di scopo "Comunità Partecipativa" della quale sono partner Amministrazioni pubbliche, Enti religiosi ed Enti del Terzo settore che per loro costituzione sono riconducibili alla disabilità oltre che organizzazioni della società civile.Una Ats in continua espansione e che vuole aprirsi a quante più realtà possibili per incardinare al meglio i principi della collaborazione.Il progetto è destinato non soltanto alle persone con disabilità ma anche alle loro famiglie, ai caregivers e ai professionisti che si occupano di disabilità."Il faro per la disabilità" aprirà i suoi battenti, nella sede di via Canova 38 a Corato, il prossimo 3 dicembre 2023 alle ore 10. Non una data a caso, ma il giorno nel quale si celebra la "Giornata Internazionale delle Persone con disabilità".L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Corato.Nel corso della mattinata saranno presentate in maniera dettagliata le caratteristiche e le finalità dell'iniziativa, anche grazie all'intervento dei rappresentanti della Consulta permanente del Comune di Corato per le politiche a favore delle Persone con Disabilità e ai rappresentanti dell'associazione di promozione sociale "Le Bollicine" di Siena, tra le prime realtà del terzo settore ad aver avviato un "sistema verticale" di associazioni, enti pubblici e religiosi con lo specifico obiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni e ai servizi per le persone con disabilità.