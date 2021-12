Giornata internazionale delle Persone con Disabilità, domani un convegno

Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle Persone con Disabilità.È l'occasione per aprire uno spazio di riflessione sulle condizioni di vita di milioni di persone con disabilità nella nostra società e per raccontare come, attraverso la costruzione di condizioni adeguate, esse possano essere davvero incluse nelle loro collettività di riferimento.La cronaca riporta, ancora e troppo spesso, storie di discriminazione, situazioni di esclusione, episodi di odio, bullismo, violenza, sacche di segregazione. Ma oltre a questo mosaico negativo in modo evidente, ci sono anche drammi umani e familiari che si consumano nel silenzio dell'isolamento e della rassegnazione, quasi fossero l'esito ineluttabile di tragiche fatalità delle quali non esistono responsabili e responsabilità: nella scuola, nel lavoro, nelle nostre città, nelle politiche inclusive.La Giornata internazionale delle Persone con Disabilità è anche l'occasione per rilanciare alla comunità una sfida culturale e costruttiva.Sabato 4 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, l'Amministrazione comunale ha organizzato il convegno "LA DISABILITA'. Dal contesto globale al quotidiano. Salute, benessere, scuola, lavoro, sport, sessualità" a cui parteciperanno gli alunni delle quattro scuole superiori: il Liceo Classico e l'Istituto Professionale "A. Oriani – L. Tandoi", l'Istituto Tecnico "Padre A.M. Tannoia", il Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" e le associazioni delle persone con disabilità del territorio.L'incontro si svolgerà presso l'agorà del Liceo Classico "A. Oriani" di Corato.Ai lavori saranno presenti il Sindaco Corrado De Benedittis, il Vice Sindaco e Assessore all'Istruzione Beniamino Marcone, l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. Fra gli ospiti, saranno presenti Prof. Giampiero GRIFFO –Componente del Consiglio Mondiale DPI – DisabledPeoplesInternational – ha partecipato per conto del Governo Italiano alla stesura della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – membro dell'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle persone con disabilità (OND); il dott. Flavio Gioia responsabile Asl Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza.A moderare l'incontro ci sarà Vincenzo Tota – Presidente a Reggio Emilia della FAND – Federazione italiana delle Associazioni con la disabilità e CPI – Comitato Italiano Paralimpico.I lavori del convegno saranno trasmessi sul profilo youtube Liceo Oriani - Corato e sulla pagina Facebook del Comune di Corato.