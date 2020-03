Disordini nel carcere di Trani, fumo intorno all'edificio

Detenuti sui tetti e una coltre di fumo che avvolge la casa circondariale. Anche a Trani, come in altre parti d'Italia, ci sono disordini all'interno del carcere con le forze dell'ordine impegnate a tenere sotto controllo una situazione molto difficile.Da quanto si apprende, già nella giornata di ieri si sarebbero verificati disordini all'interno della struttura carceraria. Oggi alcuni detenuti avrebbero inscenato una protesta dando fuoco ad alcuni oggetti.Il carcere è ora circondato dalle forze dell'ordine, in particolare dalle pattuglie dei carabinieri e della polizia in tenuta antisommossa, che stanno cercando di mantenere l'ordine e di tenere curiosi e parenti lontani dall'edificio. Un elicottero sorveglia il carcere dall'alto mentre i detenuti sono usciti sul tetto.Sembra dunque che anche i detenuti della città di Trani siano ormai in rivolta come quelli del resto di Italia. In molti chiedono l'amnistia, lamentando la paura del contagio del Coronavirus. Altri protestano perché le misure varate dal governo per combattere l'emergenza comprendono anche una serie di restrizioni ai colloqui con i parenti.