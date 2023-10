Donna in stato di semi-incoscienza ritrovata distesa all'esterno dell'ospedale: ricoverata

La donna, ora ricoverata all' Umberto I, era molto probabilmente sotto effetto di stupefacenti

Momenti concitati all'esterno del nosocomio cittadino, quando ieri pomeriggio un vigilante di Sicuritalia ha notato una donna che giaceva stesa, in stato di semi-incoscienza nello spiazzo adiacente l'ospedale.Il vigilante, fermata l'auto, ha subito allertato i medici che, una volta constatate le condizioni della donna, hanno optato per il ricovero. La donna, una giovane ucraina, era in stato di alterazione (probabilmente dovuto ad alcol e/o droghe).