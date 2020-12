Due cadaveri rinvenuti in un appartamento di via Teano

Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di oggi in un appartamento di via Teano, nei pressi di via Ruvo.All'interno della casa sono stati ritrovati i corpi senza vita di due anziane persone. Si tratta di due coniugi di 88 e 83 anni.Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dei decessi, per comprendere se le due persone siano decedute per cause naturali e quando sarebbero accaduti i decessi.Seguiranno ulteriori aggiornamenti.