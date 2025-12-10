Conferenza sul Mediterraneo
Conferenza sul Mediterraneo
Attualità

Due coratini all'Istituto "Bona Sforza" di Bari per una conferenza sul Mediterraneo

Presenti all'evento il docente Nicola Neri e il Tenente Colonnello Mauro Lastella

Corato - mercoledì 10 dicembre 2025 14.03 Comunicato Stampa
Si è tenuto presso l'Istituto a Orientamento Universitario "Bona Sforza" di Bari, un importante simposio intitolato "Mare Nostrum: area di conflitti, di incontri e di scambi: Problemi storici, geopolitici ed antropologici"

L'attività, organizzata dall'Istituto "Bona Sforza" in collaborazione con l'Università degli Studi "Aldo Moro" e con l'Istituto Cattolico di Parigi, ha voluto portare al centro della discussione l'importanza del Mediterraneo che rappresenta, da sempre, un crocevia di primaria importanza per il transito delle merci che collegano l'Europa con l'Africa, con l'Asia e con l'Atlantico.

Un Mediterraneo costituito da storica coabitazione di gruppi sociali e di culture diverse che hanno indotto i popoli e le comunità religiose ad aprirsi per l'incontro e l'accoglienza alle diversità.

Il convegno, ha visto succedersi nelle dissertazioni il Generale di Corpo d'Armata (ris.) Michele Torres, esperto di geopolitica e consigliere particolare dell'OSCE, Umberto Bosna, analista geopolitico, Lattanzio Antonio, docente di antropologia culturale dell'Università Cattolica di Parigi e due coratini: Nicola Neri, docente di Storia delle Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e Mauro Lastella (ten. Col. EI) in qualità di moderatore.

Dopo l'introduzione del Generale Torres, che ha descritto il fermento che costituisce l'area del mediterraneo allargato esponendo i fattori di tensione e i vari conflitti Regionali che lo caratterizzano, Bosna si è soffermato sulla complessa questione Russo-Ucraina e sul ruolo assunto dalle potenze globali (Usa, Cina, Russia, India).

Una svolta antropologica alla discussione è stata data da Lattanzio che oltre a descrivere il meticciato quale processo di incontro e fusione di culture diverse, ha sottolineato di come, i millenari incontri ininterrotti e gli interscambi commerciali, abbiano influenzato e caratterizzato l'intera area mediterranea.

A concludere Neri che, riprendendo tutti i concetti espressi durante il simposio, ha voluto esplicitare il ruolo che l'Italia può e deve assumere nel contesto internazionale, anche in virtù della sua centralità geografica.

La conferenza, largamente seguita da studenti, studiosi e cittadini, ha rappresentato un momento di riflessione sul mediterraneo, con un'analisi rapida e precisa sulla sua storia, sul suo presente e sugli sviluppi futuri, in termini geopolitici e antropologici.

La prossima sezione del convegno, sempre aperta al pubblico, sarà svolta nel semestre gennaio-giugno 2026.
  • mare
Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS”
10 dicembre 2025 Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS”
"Corato Cultivar Bellezza ": tre giorni di eventi, concerti e degustazioni
10 dicembre 2025 "Corato Cultivar Bellezza": tre giorni di eventi, concerti e degustazioni
Altri contenuti a tema
Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate» Speciale Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate» La struttura resta aperta fino al domenica 21 settembre. Nicola Pertuso: «Un sacrificio, ma vogliamo dare un servizio in più ai turisti e alla città»
Piazzetta Gallo: sul mare di Trani per una pausa leggera dal sapor mediterraneo Speciale Piazzetta Gallo: sul mare di Trani per una pausa leggera dal sapor mediterraneo Bollicine ed eleganza, per godersi l’estate dal sole mattutino al tramonto, fino al chiarore delle stelle
L’estate non finisce: il lido “La Conchiglia” di Bisceglie aperto fino al 17 settembre Speciale L’estate non finisce: il lido “La Conchiglia” di Bisceglie aperto fino al 17 settembre La decisione per offrire un servizio completo ai turisti e ai cittadini
“La Conchiglia”: un pezzo di storia di Bisceglie rinato grazie a un progetto sostenibile Speciale “La Conchiglia”: un pezzo di storia di Bisceglie rinato grazie a un progetto sostenibile L’intervento imprenditoriale di Nicola Pertuso e della società Sea&Sun srl
Ambiente ed economia del mare: in diretta sul Viva Network con Loredana Lezoche e Francesco Samarelli Speciale Ambiente ed economia del mare: in diretta sul Viva Network con Loredana Lezoche e Francesco Samarelli Saranno ospiti domenica alle ore 18 per un approfondimento in collaborazione con Glob Eco
1 Coratino trascinato dal mare, lo salvano due poliziotti fuori servizio Cronaca Coratino trascinato dal mare, lo salvano due poliziotti fuori servizio Drammatica esperienza per un 76enne. Salvo in extremis
Tra mare e cielo, restyling e novità per il Lido Valerio Speciale Tra mare e cielo, restyling e novità per il Lido Valerio Lo storico stabilimento balneare di Margherita di Savoia si rinnova
Un riconoscimento ai bagnini che salvarono i fratelli di Corato dall'annegamento Un riconoscimento ai bagnini che salvarono i fratelli di Corato dall'annegamento Premiato anche un bambino di 6 anni: lanciò l'allarme che permise il salvataggio
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
10 dicembre 2025 Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito
9 dicembre 2025 Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito
Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
9 dicembre 2025 Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
Corato pubblica la nuova graduatoria provvisoria per le Case Popolari
9 dicembre 2025 Corato pubblica la nuova graduatoria provvisoria per le Case Popolari
L'arte presepiale in mostra a Corato
9 dicembre 2025 L'arte presepiale in mostra a Corato
Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori
9 dicembre 2025 Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori
Sciopero nazionale igiene urbana, disagi anche a Corato
9 dicembre 2025 Sciopero nazionale igiene urbana, disagi anche a Corato
Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale
9 dicembre 2025 Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.