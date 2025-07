8 foto Piazzetta Gallo: sul mare di Trani per una pausa leggera dal sapor mediterraneo

C'è un momento, quando l'estate è timidamente sopraggiunta rischiarando le sere e allontanando i malumori della routine quotidiana, in cui il richiamo del mare diventa più forte, quasi irresistibile. Non è solo la brezza salmastra o il sole che rende brillanti gli scogli: è un richiamo mentale, ammaliante come il mitologico canto delle sirene, che invita a rallentare, ad ascoltare e a vivere a un ritmo più lento, più pieno di sensazioni.In questo momento, un luogo diventa cornice ideale per assaporare la dolce rilassatezza dell'estate: èun angolo dal sapor mediterraneo in cui godersi le belle giornate tanto agognate sin dal primo sole mattutino - ideale per la tintarella – continuando verso il tramonto, per godere dei riflessi scintillanti sul mare tra bollicine e spensieratezza, sino alla notte illuminata dal chiarore delle stelle, per una cena in riva al mare.A Piazzetta Gallo il tempo rallenta. Al mattino il lido è un affaccio diretto sul mare, dove rilassarsi tra tuffi e pelle salata, con ombrelloni che sembrano vele, e dove la musica è quella delle onde che si infrangono sugli scogli.Piazzetta Gallo è anche lounge restaurant, sushi bar, vineria: qui ogni pausa è un rito, ogni sorso è un viaggio che parte dal Mediterraneo, con le sue storie veraci e i sapori decisi, per salpare verso le suggestioni dell'Oriente. Il crudo di mare e il sushi, le ostriche accompagnate da vini scelti con passione, con le imperdibili incursioni già amate da chi conosce Gallo Restaurant, ormai punto di riferimento per il buon cibo a Trani. Un marchio di fabbrica per sposare un'estate fatta di sogni e leggerezza, per accompagnare gli ospiti fino all'arrivo della notte, per una cena sotto le stelle, per animi romantici o per fare festa in compagnia.Non rimane che viverlo: Piazzetta Gallo è aperto tutti i giorni. Fortemente consigliata la prenotazione, contattando il numero 380 763 5356.Per maggiori informazioniLungomare Cristoforo Colombo, 17/25 – TraniTelefono: 380 763 5356Instagram: www.instagram.com/piazzettagallo/ Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=61576601072072 Sito web: https://piazzettagallo.it/