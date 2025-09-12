"La Conchiglia" a Bisceglie
Speciale

Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»

La struttura resta aperta fino al domenica 21 settembre. Nicola Pertuso: «Un sacrificio, ma vogliamo dare un servizio in più ai turisti e alla città»

Corato - venerdì 12 settembre 2025 12.21 Sponsorizzato
A Bisceglie l'estate non finisce il 14 settembre, ma con l'ultimo tramonto di settembre. Ci crede fermamente il lido "La Conchiglia": nonostante l'indicazione regionale per la Puglia preveda la possibilità della chiusura dei lidi dal 15 settembre, "La Conchiglia" - storica spiaggia urbana nel cuore della città - ha scelto di restare operativo fino a domenica 21 settembre, data in cui l'estate si conclude astronomicamente.

È il quarto anno consecutivo che i gestori portano avanti questa decisione, con la volontà di garantire servizi completi (stabilimento balneare, ristorante e bar) anche a chi sceglie di vivere il mare nel mese di settembre.

Dietro questa scelta c'è la visione di Nicola Pertuso, imprenditore del turismo e dell'intrattenimento, membro del direttivo nazionale Fipe-Confcommercio e consigliere della Camera di commercio di Bari. «È un sacrificio fisico e lo è anche economico, non lo nascondiamo – spiega – ma vogliamo accompagnare turisti e cittadini fino alla vera fine della stagione estiva. Settembre è un mese straordinario: il mare è caldo, la spiaggia più vivibile e i visitatori meritano di trovare servizi attivi».

Pertuso ricorda anche come la cosiddetta "legge dalla Lega Nord di Bossi", che ha anticipato l'apertura delle scuole, abbia accorciato artificialmente la stagione estiva balneare a discapito del Sud, nonostante il clima qui è favorevole. «Noi crediamo che la Puglia possa e debba vivere il turismo balneare fino all'ultimo giorno d'estate».

Turismo nei mesi di spalla: un'opportunità per la Puglia


Settembre diventa così un banco di prova per il turismo di qualità. «Chi sceglie Bisceglie e il nostro territorio in generale a settembre – continua Pertuso – spesso proviene da altre regioni o dall'estero, e cerca tranquillità, buona cucina, servizi di livello. La nostra missione è farli stare bene: trovare un ombrellone aperto, un lettino, un caffè al bar, un pranzo vista mare senza sentirsi in una città già spenta».

In un'estate segnata dal caro prezzi e da frequenti polemiche contro gli stabilimenti balneari, il lido "La Conchiglia" propone una "polemica al contrario": investire di più per offrire di più. «Siamo i primi a fare sacrifici nel mantenere aperte le nostre strutture perché è antieconomico – sottolinea Pertuso – ma lo facciamo perché crediamo nel valore del servizio di accoglienza turistica e nella bellezza del nostro territorio».
  • mare
Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
12 settembre 2025 Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
Azione, incontro provinciale tra politica e convivialità a Corato
12 settembre 2025 Azione, incontro provinciale tra politica e convivialità a Corato
Altri contenuti a tema
Piazzetta Gallo: sul mare di Trani per una pausa leggera dal sapor mediterraneo Piazzetta Gallo: sul mare di Trani per una pausa leggera dal sapor mediterraneo Bollicine ed eleganza, per godersi l’estate dal sole mattutino al tramonto, fino al chiarore delle stelle
L’estate non finisce: il lido “La Conchiglia” di Bisceglie aperto fino al 17 settembre L’estate non finisce: il lido “La Conchiglia” di Bisceglie aperto fino al 17 settembre La decisione per offrire un servizio completo ai turisti e ai cittadini
“La Conchiglia”: un pezzo di storia di Bisceglie rinato grazie a un progetto sostenibile “La Conchiglia”: un pezzo di storia di Bisceglie rinato grazie a un progetto sostenibile L’intervento imprenditoriale di Nicola Pertuso e della società Sea&Sun srl
Ambiente ed economia del mare: in diretta sul Viva Network con Loredana Lezoche e Francesco Samarelli Ambiente ed economia del mare: in diretta sul Viva Network con Loredana Lezoche e Francesco Samarelli Saranno ospiti domenica alle ore 18 per un approfondimento in collaborazione con Glob Eco
1 Coratino trascinato dal mare, lo salvano due poliziotti fuori servizio Cronaca Coratino trascinato dal mare, lo salvano due poliziotti fuori servizio Drammatica esperienza per un 76enne. Salvo in extremis
Tra mare e cielo, restyling e novità per il Lido Valerio Tra mare e cielo, restyling e novità per il Lido Valerio Lo storico stabilimento balneare di Margherita di Savoia si rinnova
Un riconoscimento ai bagnini che salvarono i fratelli di Corato dall'annegamento Attualità Un riconoscimento ai bagnini che salvarono i fratelli di Corato dall'annegamento Premiato anche un bambino di 6 anni: lanciò l'allarme che permise il salvataggio
Bagnanti risucchiati dalla corrente del mare, in ospedale due giovani di Corato Cronaca Bagnanti risucchiati dalla corrente del mare, in ospedale due giovani di Corato È accaduto alla seconda spiaggia di Trani
Elezioni regionali, Risorgimento Socialista vuole fare la sua parte
12 settembre 2025 Elezioni regionali, Risorgimento Socialista vuole fare la sua parte
Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro
12 settembre 2025 Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro
Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie»
11 settembre 2025 Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie»
Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa "
11 settembre 2025 Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa"
Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo " con buoni didattici
11 settembre 2025 Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici
Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
11 settembre 2025 Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
11 settembre 2025 “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
“Caro Domani-Summer Camp”, in Contrada Finizio l'evento conclusivo
11 settembre 2025 “Caro Domani-Summer Camp”, in Contrada Finizio l'evento conclusivo
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.