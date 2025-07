Eco-Visioni, la rassegna di Legambiente Corato su libertà, storia e sostenibilità

Quest'estate, il circolo diha deciso di contribuire all'approfondimento culturale con un miniciclo di incontri dedicati a temi fondamentali comeIl progettoche unisce arte, poesia e impegno per la libertà e la tutela del nostro pianeta, si arricchisce di due figure di grande rilievo:Il primo, figlio del meridionalista, fu ucciso a Bari il 28 luglio 1943. Le sue poesie assumono oggi un valore storico straordinario, rappresentando uno spirito ardente votato alla libertà. Gli appuntamenti si apriranno il, alle ore 20, in piazza V. Emanuele, con la presentazione del volume, storico e docente, dialogherà con, curatore del libro, mentrepresenterà l'evento.La rassegna proseguirà il 23 luglio, alle ore 20, sempre in piazza V. Emanuele, con la presentazione didi, pubblicato da Guanda. L'autore dialogherà con, giornalista, e, economista e segretario di Legambiente Corato. Il libro affronta la crisi climatica e le sue catastrofi sempre più ravvicinate, ma anche il viaggio personale dell'autore nella storia della sua famiglia, tra passato e presente.Il presidente di Legambiente,, sottolinea: «Questa sinergia vuole portare alla luce un messaggio di speranza e consapevolezza ambientale attraverso le parole. Vogliamo creare un ponte tra cultura e rispetto per il nostro pianeta, perché solo conoscendo il passato e riflettendo sul presente possiamo costruire un futuro migliore. Un percorso culturale e ambientale che invita tutti a riflettere e a impegnarsi per un domani più libero e sostenibile».