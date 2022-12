L'annuncio lo hanno dato, attraverso i social nelle scorse ore, i referenti di Verso sud. La conferma è giunta in seguito alla consultazione delle piattaforme on line: è sold out, a Corato, per le strutture ricettive nelle giornate intorno a Capodanno. Effettoma non solo: indubbiamente gli ammiratori del cantautore campano saranno tantissimi in piazza Cesare Battisti e non sono pochi coloro che hanno scelto di pernottare negli alberghi e nei bed and breakfast coratini. Un supporto significativo al tutto esaurito lo hanno fornito anche le numerose prenotazioni giunte nelle scorse settimane.«Gli eventi culturali sono investimenti per la città, hanno impatto e ricadute positive in tutti gli ambiti di cui si compone una comunità: si diffonde bellezza, si diffonde possibilità di svago, si creano occasioni per la crescita economica delle attività» ha sottolineato l'assessore comunale alle attività produttive. «Il tutto esaurito delle nostre attività ricettive a poche ore dal concerto di Capossela è il segno tangibile di quanto sia importante la sinergia tra le attività culturali e quelle dello sviluppo economico» ha aggiunto, rivolgendo gratitudine al vicesindaco e assessore alla cultura Beniamino Marcone: «L'importante lavoro che sta svolgendo ha le sue concrete ricadute positive».