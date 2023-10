Verso Sud omaggia il regista Nico Cirasola con una doppia proiezione

È partita intanto la petizione per dedicargli una via della nostra città

Una serata per omaggiare un elemento cardine del cinema pugliese, attraverso i suoi film: venerdì dalle ore 18:30, in Piazza Abbazia, Verso Sud omaggerà la figura di Nico Cirasola, regista gravinese scomparso il 3 aprile scorso, vissuto a Bari, ma con trascorsi importanti della sua vita nella nostra città, con la gestione dello storico Cinema Elia. "Vogliamo che la memoria di Nico resti viva, vogliamo omaggiarlo alla sua maniera: un film e un panzerotto, e tanti amici", si legge sugli account social di Verso Sud.Intanto, proprio l'associazione culturale, in collaborazione con Lavorare Stanca APS ha lanciato una petizione per intitolare una via della città a Nico Cirasola. Qui il link per firmare: https://rb.gy/k45nq