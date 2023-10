CinePanzer8: Verso Sud omaggia Nico Cirasola in una serata intima e magica

Una serata magica dicevamo, iniziata con la proiezione del documentario "My Name Is Nico Cirasola" di Giovanni Piperno, utile a tratteggiare, in poco meno di un'ora, le sfaccettature, le imprevedibilità, il genio di Nico uomo e Nico regista. Poi il talk, con le voci di chi ha conosciuto da vicino Nico Cirasola, dal figlio Luca, all'attore Totò Omnia. Nel mezzo, in pieno stile "cirasoliano", panzerotti e birre, perché non ci può essere del buon cinema senza del buon cibo. Infine la proiezione di "Odore di Pioggia", sua opera prima: visionario, onirico, iconico, ironico, un quadro del sud che fu, o che forse è stato, ma solo nella sua testa.

Ancora una volta "Verso Sud" coglie nel segno con le sue iniziative culturali, in un contenitore, quello delle Rifioriture, che continua a stupire ed appassionare. Oggi la magia prosegue, ancora in Piazza Abbazia, con Michele Sambin.

Per Verso sud ispirandosi all'elettronica di Shkodra Elektronike dipingerà dialogando con la musica a partire dalle bellissime foto dell'archivio Marubi che dall'800 documentano la vita in Albania.

Uno schermo, una bella serata che sa di primavera, tanti amici e del buon cibo. Tutto ciò rappresenta l'emozione che nessun multiplex, nessuna proiezione a casa, nessun telefonino potranno mai restituire. L'emozione di una visione collettiva: tante persone assieme, diverse e vicine, in una piazza che si fa ancora una volta luogo d'incontro. Tutti uniti nella memoria di Nico Cirasola, regista scomparso il 3 aprile scorso, che aveva un forte legame con la nostra città.