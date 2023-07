Corato pronta a rifiorire di meraviglia con Verso Sud

"Una buona pratica preliminare a qualunque altra è la meraviglia. Esercitarsi a non sapere, e a meravigliarsi (...) guardare con sguardo che ignora il risaputo." Chandra CandianiIn attesa di comunicare la progettualità autunnale di Verso Sud, Lavorare Stanca APS propone nell'ambito del progetto Hub.bazia una due giorni dedicata alle rifioriture di meraviglia.Il 20 luglio gli "Esercizi di meraviglia" dalle 16.30 nel Chiostro del Palazzo di Città saranno con Angela Malcangi tra letture, immagini e sguardi.Il 21 luglio alle 16.30 sempre nel Chiostro del Palazzo di Città arriva Enrica Buccarella, docente in Veneto di origini pugliesi, da sempre sperimentatrice di nuovi metodi di apprendimento creativi che dal 2017 pubblica per la Casa Editrice Topipittori.I laboratori dedicati ai più piccoli sono andati sold out in poche ore.I più curiosi possono affacciarsi in Comune, in attesa di nuove rifioriture e di nuove meraviglie.I laboratori rientrano nel progetto Hub.bazia e sono gratuiti essendo il progetto, nella sua parte laboratoriale, completamente finanziato dalla Regione Puglia.