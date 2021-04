Elenchi dei Giudici Popolari, i coratini possono richiedere l'iscrizione

I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Corato, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di assise e di Corte di Assise di Appello entro il giorno 31 del mese di luglio 2021.Per procedere all'iscrizione è necessario possedere:• Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;• Buona condotta morale;• Età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni;• Titolo finale di studi: scuola secondaria di 1° grado per l'iscrizione nell'albo dei Giudici popolari di Corte di Assise, scuola secondaria di 2° grado per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio, appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.La richiesta d'iscrizione, indirizzata al Sindaco del Comune di Corato, redatta in carta libera, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, può essere inoltrata, entro il termine sopraindicato, al Comune di Corato – Ufficio Elettorale-Leva - Piazza Marconi, 12 – 70033 – Corato a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.; oppure tramite mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it Il modulo per la richiesta di iscrizione è disponibile cliccando qui