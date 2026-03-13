Elezioni amministrative Corato, la DC punta su Vincenzo Adduci

Il Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana, Prof. Avv. Giampiero Samorì, sentiti gli organi nazionali del partito e d'intesa con il Commissario regionale e provinciale della Puglia, On. Michele Tucci, e con il dott. Giuseppe Cacucciolo, annuncia il sostegno della Democrazia Cristiana alla candidatura di Vincenzo Adduci a sindaco della città di Corato, alla guida di una coalizione di centro aperta al contributo delle forze politiche e civiche del territorio.Vincenzo Adduci è espressione della tradizione politica della Democrazia Cristiana pugliese. Formatosi nella scuola politica della DC e allievo dell'allora ministro On. Vito Lattanzio, la sua esperienza è da sempre legata ai valori e ai principi dei cattolici democratici che hanno contribuito a costruire la storia politica e istituzionale del nostro Paese.«L'obiettivo è coinvolgere la comunità e le nuove generazioni in una nuova stagione di impegno per il bene comune, offrendo alla città un progetto amministrativo serio, credibile e vicino alle esigenze dei cittadini. L'apertura al mondo civico rappresenta un segnale importante e va nella direzione che la Democrazia Cristiana auspica: costruire alleanze ampie, radicate sul territorio e capaci di unire energie diverse attorno a un progetto di buon governo», dichiara il Segretario nazionale Giampiero Samorì.«La sfida amministrativa che attende Corato richiede competenza, visione e capacità di ascolto. Per questo la Democrazia Cristiana sostiene con convinzione la candidatura di Vincenzo Adduci, nella consapevolezza che saprà interpretare al meglio le esigenze della comunità e guidare un progetto politico e amministrativo solido e inclusivo. La DC pugliese sarà al suo fianco in questa importante sfida», aggiunge Samorì.«Corato ha bisogno di una guida capace di coniugare sicurezza, decoro urbano e attenzione concreta ai bisogni delle famiglie e delle imprese. Siamo pronti a dare il nostro contributo con spirito di squadra e senso di responsabilità, per costruire una città più sicura, più curata e più vicina ai cittadini», afferma l'On. Michele Tucci, Commissario regionale della Democrazia Cristiana in Puglia.