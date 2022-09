Senato, ecco come hanno votato i coratini

I risultati completi

Si sono conluse, all'alba di lunedì 26 settembre, le operazioni di spoglio delle schede per l'elezione del Senato della Repubblica nelle 44 sezioni di Corato e nelle altre sezioni d'Italia.117.656 Maria La Ghezza (Movimento 5 Stelle) 28.3197.731 Michele Nitti (centrosinistra) 23.5122.425 Nunzia Cinone (Azione+Italia VIva) 5.394.647 Patrizia Carlucci (Unione popolare) 1.124.498 Camilla Campanella (Italexit) 1.083.319 Nicola Signorile (Italia sovrana e popolare) 0.801.659 Donatella Albergo (Pci) 0.401.316 Carlo Zeuli (Vita) 0.321.087 Lucia Partipilo (De Luca Sindaco d'Italia) 0.26946 Biagio Cantatore (Alternativa per l'Italia) 0.23750.216 elettori432.421 votanti (57.64%)11.096 schede nulle5.577 schede bianche9.921 Filippo Melchiorre (centrodestra) 44.835.146 Maria La Ghezza (Movimento 5 Stelle) 23.264.154 Michele Nitti (centrosinistra) 18.771.861 Nunzia Cinone (Azione+Italia VIva) 8.41371 Patrizia Carlucci (Unione popolare) 1.68280 Camilla Campanella (Italexit) 1.27143 Nicola Signorile (Italia sovrana e popolare) 0.6595 Carlo Zeuli (Vita) 0.4377 Donatella Albergo (Pci) 0.3561 Biagio Cantatore (Alternativa per l'Italia) 0.2819 Lucia Partipilo (De Luca Sindaco d'Italia) 0.0938.489 elettori23.167 votanti (60.19%)608 schede nulle431 schede bianche6.275 Fratelli d'Italia 29.994.810 Movimento 5 Stelle 22.982.818 Partito Democratico 13.472.296 Forza Italia 10.971.620 Azione+Italia Viva 7.41.004 Lega 4.80608 Alleanza Verdi-Sinistra 2.91354 Più Europa 1.69339 Unione popolare 1.62268 Italexit 1.28137 Italia sovrana e popolare 0.6599 Impegno civico 0.4791 Vita 0.4373 Pci 0.3559 Noi Moderati 0.2858 Alternativa per l'Italia 0.2819 De Luca Sindaco d'Italia 0.09