Elezioni, nasce “Patto Comune”

In un clima di fermento politico, come quello che sta vivendo Corato in previsione delle prossime elezioni, la città vede la nascita di un nuovo movimento politico, "Patto Comune", che presenterà le proprie idee e le personalità che ne fanno parte, domenica 9 febbraio, alle 10.30 al Cinema "Alfieri".Lo annuncia con una nota in cui si legge "Corato si prepara a vivere una stagione elettorale fortemente sentita dai cittadini che desiderano finalmente un governo stabile e duraturo. Fra le differenti proposte che stanno nascendo, un nuovo movimento politico, di chiaro orientamento di centro destra si propone alla città: Patto Comune. Non un partito ma un movimento, che desidera dar voce alle persone e alla cittadinanza attiva".La realtà politica vede come promotori Antonella Muggeo e Pasquale Tarricone, nomi già noti alla comunità cittadina. "Con loro, amici e sostenitori mai legati a identità politiche o movimenti similari. Cittadini sconosciuti ai più che si propongono con un bagaglio di conoscenze e di buona volontà nel voler contribuire all'amministrazione della città e portarla all'auspicato e tanto atteso progresso e sviluppo sostenibile. – dichiarano da Patto Comune che - vuole dare voce a chi non si identifica in questo momento storico nei partiti classici. Cittadini di centrodestra che a volte hanno difficoltà a rendere nota la loro opinione"."Il Movimento opererà per dare un fattivo contributo in relazione alle esigenze della comunità. Attenzionati saranno i settori primari (agricoltura, industria, commercio), al fine di creare e mantenere occupazione stabile e dignitosa" – gli intenti di Patto Comune."Si collaborerà per incrementare il livello di sicurezza della città diretta: strade, servizi, ambiente e gestione rifiuti, trasferimento mercato e mercatini rionali, sostegno allo sport locale, sanità, randagismo. E indiretta: criminalità, bullismo, usura. Il tutto nel solco di quanto di buono promosso dalle precedenti amministrazioni e con il completamento ed integrazione dei progetti in essere".Patto Comune, inoltre, dichiara di credere fermamente nella trasparenza e funzionalità dell'Ente Comune. "È necessario impegnarsi nella riduzione della burocrazia - a volte vero freno all'economia. Il movimento, d'intesa con i dipendenti comunali, opererà in tal senso ponendo veramente la politica e la macchina amministrativa al servizio della comunità".Aprendosi a chiunque condivida i suoi obiettivi, Patto Comune si definisce "l'auspicato Porto Sicuro dei coratini per vedere la città ben governata e rilanciata".