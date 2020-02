Patto Comune, la lista civica che strizza l'occhio al centrodestra

Un progetto civico ma saldamente incardinato nel centrodestra. Del resto non poteva essere altrimenti. I promotori di Patto Comune, infatti, sono l'ex assessore Pasquale Tarricone e Antonella Muggeo, volti noti del centrodestra locale con un recente passato nella Lega. Da loro parte l'idea di Patto Comune, un soggetto politico che vuole includere coloro che hanno scelto di restare fuori dai partiti e di dedicarsi alla comunità coratina.Il nuovo progetto è stato presentato ieri mattina nel corso di un pubblico incontro a cui hanno partecipato e nel quale sono intervenuti esponenti di rilievo del centrodestra regionale.Una lista civica, dicevamo, ma comunque strettamente correlata ai partiti del centrodestra. La presentazione del progetto è stata anche occasione per avviare delle riflessioni in vista dell'appuntamento elettorale per le regionali. «Un progetto semplice» lo ha definito Pasquale Tarricone, prima di lasciare spazio ai cittadini che, verosimilmente, faranno parte della lista di Patto Comune. Spazio al disoccupato, all'immigrato, al vigile del fuoco, all'educatrice, che hanno avanzato delle proposte pur talvolta chiedendo l'istituzione di servizi in realtà già esistenti sul nostro territorio come il centro antiviolenza e la banda musicale.La parola è poi passata alla senatrice di Forza Italia Carmela Minuto, al deputato Marcello Gemmato di Fratelli d'Italia e al candidato alle regionali per la Lega Davide Bellomo.Una occasione per riflettere su temi nazionali e lanciare la campagna elettorale per le regionali, nelle more della definizione del candidato presidente dopo la brusca frenata della Lega sul nome di Raffaele Fitto.Non è mancato anche un momento di spettacolo con Pietro De Lucia, direttamente da Mudù.La campagna elettorale di Patto Comune è iniziata. Sarà parte di un centrodestra di cui, però, ancora, non sono stati definiti i contorni.