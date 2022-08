La Commissione elettorale è convocata nella sede del Comune di Corato, in pubblica adunanza, per le ore 10 di venerdì 2 settembre.Si procederà, in quella sede, alla nomina degli scrutatori destinati agli uffici di sezione per le elezioni politiche di domenica 25 settembre per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.La nomina degli scrutatori avverrà tramite specifico sorteggio, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Corato.Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 del giorno delle consultazioni ma per il pagamento del compenso degli scrutatori e dei presidenti di seggio si prendono in considerazione anche le operazioni di preparazione sabato pomeriggio (24 settembre) e lo spoglio delle schede che avverà, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre.Il compenso previsto per gli scrutatori ed i segretari dei seggio ordinari è di 145 euro: 120 di onorario base più una maggiorazione di 25 per l'elezione concomitante (ovvero l'abbinata Camera+Senato). I presidenti di seggio riceveranno invece un rimborso di 187 euro (150+37 di maggiorazione) e hanno diritto a nominare i segretari.Inferiore è invece il compenso per i seggi speciali (come i luoghi di cura): 90 euro per il presidente, 61 euro per ciascuno scrutatore.La somma non è soggetta a tassazione. Il pagamento è gestito dai singoli Comuni a seguito dell'assegnazione dei fondi da parte del ministero dell'interno.