Emergenza coronavirus, le attività del centro operativo comunale

Istituito tavolo tecnico per la gestione di un banco alimentare

continua lo speakeraggio dell'informazione ai cittadini, a mezzo delle pattuglie della Polizia Locale, con indicazioni comportamentali e consigli derivanti dai D.P.C.M. fino ad ora emanati;

anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.25.03.2020, n.19 sono continuati i controlli finalizzati alla verifica dell'osservanza della chiusura delle attività previste dai DPCM emessi in materia nonché controlli alle persone che con mezzi pubblici o privati entrano oppure escono dal territorio comunale, attraverso la verifica delle autocertificazioni e delle motivazioni previste dalla normativa vigente e dalle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del precitato decreto.

dal giorno 30 marzo 2020, è stato incrementato il servizio denominato #IORESTOACASA, a titolo gratuito per la popolazione, gestito esclusivamente dal Settore Polizia Locale - Sezione Servizi Sociali -, finalizzato a garantire tutte le persone in quarantena obbligatoria e fiduciaria con isolamento, la consegna dei generi di prima necessità e farmaci, con l'ausilio delle associazioni di volontariato che hanno dato la loro disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale;

prosegue, secondo il calendario e la suddivisione in zone, la pulizia ed il lavaggio accurato delle strade; ulteriori notizie sul servizio di pulizia potranno essere visualizzate attraverso il link:http://asipu.it/speciale-covid-19;

sono state fornite indicazioni sullo smaltimento dei rifiuti dei soggetti in quarantena.

Nella giornata di oggi 31 marzo si è riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile per emergenza epidemiologica da COVID– 19 , con all'ordine del giorno la verifica degli interventi già attuati e l'esame di eventuali altre problematiche di competenza comunale.istituito specifico tavolo tecnico, in collaborazione dell'Associazione Imprenditori Coratini e la Caritas Cittadina per definire le modalità di aiuto alla cittadinanza, realizzazione e gestione di un banco alimentare;