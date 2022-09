Intervento dei Vigili del fuoco in via Galilei

Un fenomeno preoccupante che purtroppo non accenna a diminuire. La notte tra venerdì 9 e sabato 10 settembre, a Corato, è stata contrassegnata dall'ennesimo episodio con ogni probabilità di natura dolosa: un'auto in fiamme nel centro cittadino.Questa volta è toccato ad un'Audi A6 station wagon, in via Galilei. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 4 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e ad effettuare i rilievi del caso.