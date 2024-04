Vigili del Fuoco Corato, a breve i lavori per il collegamento della cisterna

collegamento della cisterna per il rifornimento idrico alla rete dell'Acquedotto Pugliese ;

; separazione fisica tra le aree di competenza dei VVF con quella dell'associazione RES e creazione di due ingressi/uscite distinte.

In data odierna si è svolto un ulteriore incontro trarappresentato dallae l'amministrazione comunale di Corato rappresentata dal sindaco,e i tecnici dell'U.T.C.Durante l'incontro, le amministrazioni hanno individuato i lavori necessari alla soluzione di alcune delle, situazione evidenziata più volte dalla segreteria FPCGILVVF Bari mediante interlocuzioni con le istituzioni e numerose note sindacali.Al termine della riunione è stato effettuato unper valutare eventuali dettagli relativi alla messa in opera dei lavori urgenti preventivati. A riguardo, la Comandante ha illustrato gli interventi da porre in essere nell'immediatezza e quelli da effettuare in seguito. In particolare saranno attuati in tempi brevissimi i seguenti adeguamenti:Gli ulteriori interventi quali le ristrutturazioni dei locali interni ed esterni del distaccamento e la collocazione della segnaletica di pericolo per l'uscita dei mezzi di soccorso saranno realizzate successivamente. Inoltre si è discusso anche di una eventuale futura nuova sede VVF da realizzare in un terreno che il Comune ha già individuato e messo a disposizione.Con oggi si mette un altro importante tassello verso la soluzione delle problematiche della suddetta sede, a tal fine si coglie l'occasione per manifestare apprezzamento per l'impegno profuso, il lavoro svolto congiuntamente, ognuno per le proprie competenze, Sindaco di Corato, Parti Sociali, Comandante Vigili del Fuoco di Bari.