Fascia di rischio alta, la Puglia resta in zona rossa

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 19 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo prossimo.Nel monitoraggio settimanale l'Iss ha ricordato l'importanza di "abbassare l'incidenza dei positivi in modo da avere condizioni migliori per mettere in atto la campagna di vaccinazione di massa, che tra l'altro ha subito i noti ritardi".In merito alla Puglia, l'ordinanza dispone la permanenza in zona rossa con un indice Rt a 1.24 superiore al dato medio nazionale che invece rimane stabile a 1.16. La Puglia quindi si colloca nella nella fascia di rischio alta, insieme a Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Campania.In zona arancione Abruzzo, Basilicata, Toscana, Valle d'Aosta, Molise e la Sardegna prima regione ad esser entrata in zona bianca la scorsa settimana.