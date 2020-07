Fase 3, Conte: «Bonus in busta paga e credito d'imposta per professionisti»

«Con il taglio del cuneo fiscale, che avevamo già previsto con l'ultima legge di Bilancio, 16 milioni di lavoratori avranno un aumento in busta paga da fine luglio, anche fino a 100 euro in più al mese». È una delle novità annunciate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che il Governo intende attuare a sostegno del «miglioramento della vita dei cittadini e delle famiglie, e che contribuiranno ad accelerare il rilancio di settori strategici dell'economia».Ricordando la possibilità, proprio a partire dal 1 luglio, di usufruire del bonus vacanze per tutti coloro che vorranno trascorrere le proprie ferie n una località italiana, il premier annuncia l'introduzione di un credito di imposta del 30 per cento a favore di esercenti e professionisti sulle commissioni per i pagamenti tramite Pos da parte dei clienti.«Siamo intervenuti potenziando l'ecobonus e il sismabonus fino al 110%. - aggiunge - Un provvedimento che il Parlamento in questi giorni sta ulteriormente migliorando e che permette a migliaia di famiglie di intervenire "a costo zero", grazie al sostegno dello Stato, per rendere la propria abitazione ecosostenibile: un beneficio per l'ambiente, per le tasche dei cittadini, per il rilancio dell'edilizia e per l'occupazione».Al tavolo di confronto con le forze di maggioranza il cosiddetto 'decreto legge semplificazioni'.