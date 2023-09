Ferrotramviaria, nuovo orario ferroviario in vigore da lunedì 18 settembre

Da lunedì prossimo, 18 settembre, entra in vigore il nuovo orario ferroviario.Il cambio orario introduce la presenza di servizi veloci che non effettuano fermate in tutte le località servite dalla rete ferroviaria regionale, ma solo in alcune località principali.La scelta commerciale riprende quanto già fatto da Ferrotramviaria in un recente passato con un buon apprezzamento da parte dell'utenza. Infatti, tale scelta consente una specializzazione dei servizi che garantisce una più efficace suddivisone dei viaggiatori, evitando che le località più vicine al capoluogo di Regione si trovino ad accedere a servizi già affollati e privi di posti a sedere.Proprio per tale motivo in ogni fascia oraria sono garantiti a breve distanza temporale sia servizi veloci sia i servizi che effettuano tutte le fermate; questo al fine di consentire una buona frequenza commerciale e rispondere così alle esigenze di mobilità.Per ulteriori dettagli e/o informazioni sul nuovo orario ferroviario è possibile consultare il nostro sito web (www.ferrotramviaria.it), l'app e tutti i nostri canali di comunicazione.