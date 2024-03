8 foto Festa di san Cataldo, il gemellaggio Corato-Roccaromana è un nuovo inizio

«A conclusione della bellissima giornata, trascorsa l'in occasione dellasento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo g. Inizia così la nota stampa divulgata da, presidente della«Aver sottoscritto questo atto di gemellaggio, sia per tutti gli abitanti dia riscoprire la devozione popolare al nostro Santo Patrono e riaccendere in ciascuno di noi, quel sentimento popolare che oramai sta sempre più scomparendo, dimenticandoci dell'essenzialità che la pietà popolare gratuitamente offre in ogni circostanza.Ringrazio il sindaco di Roccaromana il dottor Nicola Pelosi, il Parroco don Marcello Santagata e tutti coloro che sono venuti qui a Corato per l'occasione.Un ringraziamento al Comune di Corato, al sindaco prof. Corrado De Benedittis e all'amministrazione comunale, le Autorità Civili e Militari, all'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, il Coordinatore Zonale don Antonio Maldera, il Rettore don Gino De Palma, le Confraternite e le Associazioni Cattoliche e tutti i componenti della Deputazione Maggiore San Cataldo.Infine, un grazie al Popolo di Dio che ha preso parte al Triduo e al Pontificale. L'appuntamento è per il prossimo, preceduta dalla Novena.Fin da ora ci prepareremo a prendere parte alla festa di San Cataldo a Roccaromana, che si terrà domenicaseguiranno aggiornamenti sull'organizzazione».