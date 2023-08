San Cataldo, tutto pronto per la processione della statua lignea del Patrono

Il simulacro poi verrà posto nella "macchina" allestita in Piazza Plebiscito

San Cataldo, ci siamo: tra un paio d'ore la statua lignea del Santo Patrono, varcherà le porte della Chiesa Matrice per la consueta processione del sabato della tre giorni della festa patronale.Questo è l'evento clou del sabato di San Cataldo, che attirerà nelle strade della nostra città, migliaia di cittadini, fedeli e semplici curiosi. Dopo la processione, il simulacro del vescovo irlandese sarà posto nella "macchina" allestita in Piazza Plebiscito.Domani toccherà a San Cataldo d'argento "sfilare" per le vie della città, mentre lunedì sera il San Cataldo ligneo farà rientro nel duomo di Corato.Per il secondo anno di fila, la festa patronale è sotto la direzione artistica di Pugliarmonica.