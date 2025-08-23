Festa di San Cataldo
Festa di San Cataldo, il programma di sabato 23 agosto

Gli appuntamenti religiosi e civili

Corato - sabato 23 agosto 2025
Si apre oggi la tre giorni, dal 23 al 26 agosto, della grande festa patronale dedicata a San Cataldo, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore "San Cataldo" e PugliArmonica.

È un'edizione speciale, data l'occasione dell'Anno Giubilare. Per la prima volta, infatti, nel centro coratino sono giunte, mercoledì scorso, le reliquie di San Cataldo, normalmente custodite nella città di Taranto: sosteranno fino alla fine della festa, il 26 agosto, nella Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore".

Con questa preziosa presenza, in questo particolare Anno Santo, Corato celebra dunque il suo protettore. Lo festeggia tre volte l'anno, ma è l'appuntamento agostano, introdotto nel secondo dopoguerra, a concentrare in tre giornate (con la solita serata aggiuntiva "fuori programma") la grande devozione e la profonda affezione dell'intera comunità coratina, e non solo, nei confronti del monaco cristiano irlandese del VII secolo, giunto in Italia e diventato poi vescovo di Taranto.

Di seguito il programma civile e religioso della giornata odierna, sabato 23 agosto.

Il programma religioso

09:00 Santa Messa di inizio Festa Patronale, celebra don Francesco Lattanzio, Vicario parrocchiale Parrocchia San Giuseppe - Corato;
18:30 Santo Rosario;
19:00 Santa Messa, celebra don Luigi De Palma, Rettore e Presidente del Capitolo della Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore";
20:00 Processione della statua lignea del Santo verso la "Macchina di San Cataldo".

Il programma civile

08:00 Tradizionale lancio di bombe
10:30 Aula Consiliare del Comune – Incontro con le comunità di coratini nel mondo
19:00 Giro di banda per le vie del centro cittadino
21:00 Piazza Vittorio Emanuele - Music Flow in concerto
21:30 Piazza Cesare Battisti/cassa armonica – Concerto a cura della banda di Corato, diretta dal M. Gennaro Sibilano
