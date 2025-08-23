Festa di San Cataldo, il programma di sabato 23 agosto

Il programma religioso

Il programma civile

Si apre oggi la tre giorni, dal 23 al 26 agosto, della, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore "San Cataldo" e PugliArmonica.È un'edizione speciale, data l'occasione dell'Anno Giubilare. Per la prima volta, infatti, nel centro coratino sono giunte, mercoledì scorso, le reliquie di San Cataldo, normalmente custodite nella città di Taranto: sosteranno fino alla fine della festa, il 26 agosto, nella Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore".Con questa preziosa presenza, in questo particolare Anno Santo, Corato celebra dunque il suo protettore. Lo festeggia tre volte l'anno, ma è l'appuntamento agostano, introdotto nel secondo dopoguerra, a concentrare in tre giornate (con la solita serata aggiuntiva "fuori programma") la grande devozione e la profonda affezione dell'intera comunità coratina, e non solo, nei confronti del monaco cristiano irlandese del VII secolo, giunto in Italia e diventato poi vescovo di Taranto.Di seguito il programma civile e religioso della giornata odierna, sabato 23 agosto.09:00 Santa Messa di inizio Festa Patronale, celebra don Francesco Lattanzio, Vicario parrocchiale Parrocchia San Giuseppe - Corato;18:30 Santo Rosario;19:00 Santa Messa, celebra don Luigi De Palma, Rettore e Presidente del Capitolo della Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore";20:00 Processione della statua lignea del Santo verso la "Macchina di San Cataldo".08:00 Tradizionale lancio di bombe10:30 Aula Consiliare del Comune – Incontro con le comunità di coratini nel mondo19:00 Giro di banda per le vie del centro cittadino21:00 Piazza Vittorio Emanuele - Music Flow in concerto21:30 Piazza Cesare Battisti/cassa armonica – Concerto a cura della banda di Corato, diretta dal M. Gennaro Sibilano