Festa di San Cataldo, per il sindaco De Benedittis «efficiente, sicura e con servizi»

A distanza di qualche giorno dalla conclusione della, il sindacoha voluto ringraziare pubblicamente le persone e gli enti che hanno lavorato proficuamente, consentendo che i festeggiamenti si svolgessero in maniera efficiente e sicura. Eppure nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno sollevato delle perplessità al riguardo, lamentando un clima di tensione in talune circostanze.Di seguito la nota del primo cittadino di Corato.«Festa Patronale: efficienza amministrativa, sicurezza e servizi. Il grazie del sindaco e dell'amministrazione comunale:Abbiamo vissuto una festa articolata in tanti luoghi della città, in assoluta sicurezza e nel segno dell'efficienza amministrativa.Il luna park ha visto l'affluenza di migliaia di persone, in assoluta tranquillità, al punto che i giostrai si sono complimentati con il Comune di Corato.Adesso, dobbiamo insistere per garantire ogni giorno questi standard di sicurezza e ordine pubblico.Alcuni giorni fa, ho scritto a Sua Eccellenza il Prefetto di Bariper rappresentare le criticità che concorrono a creare un clima di insicurezza nella cittadinanza, chiedendo quella particolare attenzione che la Prefettura non fa mai mancare e per cui sempre ringrazio.Andiamo avanti, nel nostro lavoro, con determinazione, forza e ottimismo. Buona ripresa!»