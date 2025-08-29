Attualità
Festa di San Cataldo, per il sindaco De Benedittis «efficiente, sicura e con servizi»
Il primo cittadino di Corato ringrazia per la buona riuscita dei festeggiamenti
Corato - venerdì 29 agosto 2025 11.48
A distanza di qualche giorno dalla conclusione della Festa di San Cataldo, il sindaco Corrado De Benedittis ha voluto ringraziare pubblicamente le persone e gli enti che hanno lavorato proficuamente, consentendo che i festeggiamenti si svolgessero in maniera efficiente e sicura. Eppure nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno sollevato delle perplessità al riguardo, lamentando un clima di tensione in talune circostanze.
Di seguito la nota del primo cittadino di Corato.
«Festa Patronale: efficienza amministrativa, sicurezza e servizi. Il grazie del sindaco e dell'amministrazione comunale:
- al Dirigente del Suap e settore cultura Pippo Sciscioli insieme ai dipendenti per l'eccellente lavoro amministrativo svolto in piena estate;
- al Comandante della Polizia Locale Michele Bucci e a tutti gli agenti per aver garantito turni e straordinari con grande senso di responsabilità e professionalità, a servizio dell'intera città;
- al Commissario della Polizia di Stato Francesco Filograno che ha coordinato il piano sicurezza e a tutte le Forze dell'ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, per la massiccia presenza, a tutela della sicurezza e ordine pubblico;
- agli istituti di vigilanza privata: Vigilanza Giurata, Metronotte, Sicuritalia, che con consolidato spirito di collaborazione hanno sulla tutela del patrimonio pubblico costituendo anche un importante occhio vigile sul territorio;
- alle associazioni di Pronto Soccorso e Protezione Civile, per essere sempre al fianco della salute dei cittadini;
- alle Aziende Asipu e Sanb per i servizi a supporto del decoro urbano e della pulizia di strade e piazze.
Il luna park ha visto l'affluenza di migliaia di persone, in assoluta tranquillità, al punto che i giostrai si sono complimentati con il Comune di Corato.
Adesso, dobbiamo insistere per garantire ogni giorno questi standard di sicurezza e ordine pubblico.
Alcuni giorni fa, ho scritto a Sua Eccellenza il Prefetto di Bari Francesco Russo per rappresentare le criticità che concorrono a creare un clima di insicurezza nella cittadinanza, chiedendo quella particolare attenzione che la Prefettura non fa mai mancare e per cui sempre ringrazio.
Andiamo avanti, nel nostro lavoro, con determinazione, forza e ottimismo. Buona ripresa!»