Festa Pro Loco UNPLI 2023: oggi il secondo ed ultimo giorno

Si presenta così la festa Pro Loco 2023. L'evento è stato aperto nella mattinata di ieri, con i convegni presso il chiostro del Palazzo di Città a cui hanno partecipato istituzioni ed esponenti del mondo associativo.Presente anche il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno.Sono poi gli stand che hanno animato il programma pomeridiano di attività di ieri, con la chiusura serale degli "Orafolk".Esprime soddisfazione per l'organizzazione dell'iniziativa il Presidente della Pro Loco coratina, Gerardo Strippoli, intervistato durante l'allestimento degli stand pomeridiani. In totale sono 14 i tendoni che ospitano le delegazioni pugliesi della Pro Loco, per un totale di circa 20 territori rappresentati.Dai Monti della Daunia al Salento, tra cibo, informazioni turistiche e rievocazioni del corteo storico delle pro loco. Palpabile è l'entusiasmo dei volontari che si sono adoperati per l'iniziativa.Oltre alla valenza turistica e culturale, durante le conferenze mattutine sono emersi anche i contributi che le Pro Loco offrono al livello sociale. Lo stesso Presidente Strippoli ricorda che pochi giorni fa delegazioni della Pro Loco sono state ospiti del Dipartimento della Protezione Civile, che si è congratulato con le associazioni per il servizio svolto durante i terribili giorni dell'alluvione in Emilia Romagna. Utilità sociale che, prosegue il presidente Strippoli, rappresenta la direttrice di sviluppo futuro dell'associazione.Nella giornata di oggi l'attività proseguirà con visite guidate nel centro storico cittadino e alla cooperativa vitivinicola Terra Maiorum.