Sfilate carrozze e attacchi d'epoca, ecco la XXVIII Edizione

Domenica 29 Ottobre la Sfilata di carrozze e attacchi d'epoca ritorna ad animare con la sua 28esima edizione le strade della nostra città con il tema "La vendemmia di una volta".Fino alla seconda metà degli anni '50 del secolo scorso la nostra cultura era saldamente legata alla terra e ai suoi prodotti e la vendemmia rappresentava il frutto di un lungo e faticoso lavoro che si trasformava in un momento di gioiosa socializzazione con stornelli e balli, nella certezza che il vino prodotto sarebbe fluito in abbondanza ad allietare le rare feste di intere famiglie. Un compito in cui venivano coinvolti tutti: donne armate di forbici per la raccolta e poi con le gambe scoperte nella pigiatura dei raspi, ma anche bambini ed anziani.L'evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Corato e dell'UNPLI Puglia, coordinato dal socio Vito Scatamacchia, è un vero e proprio manifesto della nostra tradizione rurale e rappresenta un vero e proprio rito popolare. "Fùste, vettàzze, tìne e pestatùre, dammeggiàne e carràte pe re mùste, fuorce da petà e màste, panàre e panarìedde" decoreranno i vari attacchi di lavoro e sportivi, trainati da uno o più cavalli o muli.Ecco il programma:ore 8.00 – Via S. Elia: Raduno partecipantiore 10.00 – piazzale Via S. EliaPartenza Sfilata: Via Palermo, Via Gravina, Viale IV Novembre, Viale A. Diaz, Viale L. Cadorna, Viale E. Fieramosca, Viale Vittorio Veneto – ritorno da Via GravinaRientro sempre su piazzale Via S. Elia con presentazione degli attacchi d'epoca e consegna attestati di partecipazione