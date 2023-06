Fa tappa a Corato l’edizione 2023 di Puglia Tipica: la festa delle Pro Loco UNPLI della Puglia

Fa tappa a Corato "Puglia Tipica", la festa delle Pro Loco UNPLI della Puglia. Spettacoli dal vivo in Piazza Vittorio Emanuele ma anche workshopformativi, meeting, visite guidate e degustazioni itineranti su tutto il territorio cittadino.L'iniziativa è organizzata da UNPLI Puglia APS con il Patrocino della Regione Puglia e del Comune di Corato ed è attuata dalla Pro Loco Quadratum in occasione delle attività del 50esimo anniversario della fondazione.Due appuntamenti musicali di rilievo si svolgeranno nelle serate di Sabato 24 Giugno con gli Orafolk e Domenica 25 Giugno con i TerrarossDi seguito il Programma:24 GIUGNO 2023 - CONVEGNO UNPLI PUGLIACHIOSTRO PALAZZO DI CITTÀPIAZZA MATTEOTTIORE 10.00 – SALUTI ISTITUZIONALIRocco Lauciello – Pres. Unpli Puglia APSVincenzo De Feudis – Pres. Del. Unpli Puglia "Peucetia Nord"Gerardo Strippoli – Pres. Pro Loco "Quadratum" APSCorrado De Benedittis – Sindaco di CoratoBeniamino Marcone – Ass. Politiche Culturali di CoratoORE 11.00 – DIBATTITOIL RUOLO DELLE PRO LOCO NELLA COSTRUZIONE DI UNA POLITICA DI PROMOZIONETURISTICAAldo Patruno – Dir. Dip. Turismo e Cultura Regione PugliaGrazia Di Bari – Cons. Delegata alla Cultura Regione PugliaAngelo Lazzari – Pres. onorario Unpli Puglia APSORE 12.00 – PROGETTO "PUGLIA ON SCREEN"PRESENTAZIONE DEL VIDEO PROMOZIONALE DELLA DELEGAZIONE UNPLI PUGLIA APS"PEUCETIA NORD"ORE 13.00 – PAUSA PRANZOa cura dell'ISS Alberghiero "Tandoi" di CoratoORE 15.00 – CONVEGNOIL SISTEMA DIGITALE DEDICATO ALLA GESTIONEE ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLACULTURA IN PUGLIA (DMS)LE OPPORTUNITÀ PER LE PRO LOCORelazione a cura di Bianca Bronzino – Responsabile PON Innovazione eTransizione al Digitale –Aret PugliaPromozione24 GIUGNO 2023APERTUR STAND E INTRATTENIMENTOPIAZZA VITTORIO EMANUELEORE 17.00 – APERTURA STANDS FIERISTICILE 14 DELEGAZIONI UNPLI PUGLIA APSDEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICIORE 21.00 – ORAFOLK IN CONCERTOCanti e balli della tradizione popolare pugliese25 GIUGNO 2023VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONIORE 09.30 – IL CENTRO STORICOVisita guidata con raduno in Piazza Cesare BattistiORE 11.30 – LA CANTINA SOCIALEVisita stabilimento di produzione e panel degustativo vino IGP D.O.C. eD.O.C.G. e OLIO EVO da monocultivar "La Coratina" presso CooperativaLavorazione Prodotti Agricoli "Terra Maiorum"25 GIUGNO 2023APERTURA STAND E INTRATTENIMENTOPIAZZA VITTORIO EMANUELEORE 17.00 – APERTURA STANDS FIERISTICILE 14 DELEGAZIONI UNPLI PUGLIA APSDEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICIORE 21.00 – TERRAROSS IN CONCERTOSuonatori e menestrelli della bassa MurgiaTutte le attività sono gratuite.