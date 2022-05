Fine maggio torrido a Corato: le temperature restano alte

Negli ultimi giorni si è registrata una grande ondata di caldo su tutta la Puglia, in particolare nelle province di Bari e Bat: secondo il bollettino pubblicato dal ministero della salute, la nostra Regione è l'unica in Italia ad avere un'allerta di livello 2.«Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili» è precisato nel provvedimento in merito a questo grado di pericolosità del caldo, insolito per la fine di maggio e più tipico della parte centrale dell'estate.Corato non è da meno in questo senso: in città il picco è previsto proprio per la giornata di mercoledì, con massime di 32 gradi nelle ore più calde della giornata. Già da giovedì, gradualmente, dovrebbe verificarsi un minimo calo delle temperature massime, che dovrebbero assestarsi sui 27-28°.Con l'anticiclone africano Hannibal in azione, si raggiungeranno vette che si segnano solitamente nei mesi di luglio e agosto: fino a metà settimana ci saranno giorni di fuoco, con massime di 35 gradi, mentre nei successivi si abbasseranno soltanto di 2-3 gradi. Domenica è prevista invece una tregua, con possibili precipitazioni sparse su tutta la Regione.