Dopo 44 anni chiude una storica lavanderia coratina

Correva l'anno 1979 quando il Sig. Antonio Mazzilli e la Sig.ra Concetta Mangione, hanno rilevato la storica lavanderia di Via Alberto Mario, 4.Un'attività artigianale, gestita da persone genuine, ad oggi sostituita da quelle lavanderie automatiche a gettone."Fino a qualche anno fa eravamo più di 15 attività a svolgere questo lavoro - spiega il proprietario Antonio Mazzilli - ora siamo rimasti in 4-5. In tanti anni con i clienti abbiamo avuto modo di stringere quei rapporti che col passare del tempo sono diventati, oserei dire, quasi familiari. È stata una decisione presa a malincuore, ma che siamo stati costretti a prendere. Ringraziamo tutti coloro che in tutto questo tempo si sono affidati a noi e alla nostra attività!"