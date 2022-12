Censimento della popolazione, a Corato si chiude il 22 dicembre

Il censimento della popolazione 2022 volge al termine: mancano infatti pochi giorni alla fine della rilevazione, fissata alle ore 23:59 di giovedì 22 dicembre.In questi ultimi giorni le famiglie non potranno più compilare da sole il questionario on line ma possono effettuare un'intervista con gli operatori comunali a domicilio, telefonicamente o presso il Centro comunale di rilevazione (Ccr). Per fissare un appuntamento coi rilevatori incaricati dal Comune (che hanno già tentato di contattare le famiglie lasciando il proprio numero telefonico) è possibile concordare un'intervista al telefono o nella sede del Ccr .A poche ore dal termine della rilevazione, che è obbligatoria per legge e prevede una sanzione in caso di rifiuto immotivato a rispondere, le mancate risposte ammontano a poco più dell'otto per cento delle famiglie estratte, alle quali sono state recapitate una o più lettere da parte dell'Istat.Chiarimenti e informazioni sul censimento 2022 sono disponibili sul sito dell'Istat al