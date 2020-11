Fiocco azzurro per Francesco, il bambino che aveva fretta di nascere

La madre lo ha partorito in casa. Sta bene

Aveva fretta di venire al mondo il piccolo Francesco, tanto da non attendere nemmeno che la madre potesse raggiungere il più vicino ospedale per partorirlo. È nato nel primo pomeriggio del 1 novembre nella sua casa, senza che nessuna ostetrica aiutasse sua madre nel parto, senza che nessun medico potesse monitorare l'andamento del suo venire al mondo.Quando un infermiere di pronto soccorso ha raggiunto la sua casa, Francesco era già nato. Un bel bambino di poco più di 2 kilogrammi.La professionalità dell'operatore sanitario ha prevalso sulla grande emozione che si prova nel tenere tra le mani una vita appena nata.Il bimbo è stato curato, così come la sua mamma, prima sul posto e poi consegnato ai medici dell'ospedale Umberto I di Corato.Una prova di grande altruismo, un lavoro di squadra alla quale hanno partecipato gli operatori del nosocomio coratino che ha consentito di scrivere un lieto fine ad una storia tanto incredibile quanto emozionante.