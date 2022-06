È stato approvato il nuovo avviso pubblico indirizzato ai Comuni pugliesi interessati a promuovere la cultura digitale, così da garantire ai cittadini l'accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, e con tecnologie adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.La legge regionale 24 luglio 2012, numero 20 (Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti hardware documentato) prevede l'erogazione di contributi economici per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché per l'acquisto dei dispositivi di primo accesso, e attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base.Con questo provvedimento si raccoglieranno le manifestazioni di interesse da parte degli Enti che saranno poi chiamati ad attuare la misura sui rispettivi territori, attraverso l'emanazione di avvisi destinati alla cittadinanza e finalizzati al riconoscimento delle spese attraverso l'erogazione di contributi economici fino a un massimo di 500 euro. Le risorse disponibili sono pari a 80 mila euro.Le candidature devono essere presentate dai Comuni entro e non oltre il 13 luglio, esclusivamente mediante posta elettronica certificata a segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.