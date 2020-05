Fondo regionale antiusura e antiracket, approvato l'avviso pubblico

delle vittime e dei loro familiari;

delle persone colpite da sovraindebitamento;

delle persone potenzialmente esposte all'usura, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Il Dirigente della Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale con Determinazione n. 46 del 17 aprile 2020 ha approvato l'"Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi della Legge regionale n. 25 del 16 aprile 2015 che costituisce il "Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per la solidarietà alle vittime. Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata".L'avviso pubblico è rivolto alle fondazioni antiusura con sede legale in Italia e che operano in via continuativa in Puglia da almeno tre anni. Favorisce e promuove la prevenzione dei condizionamenti criminali e le iniziative per il rigetto e l'emersione di usura ed estorsione, attraverso la tutela:Le risorse destinate dalla Regione Puglia ammontano a 250 mila euro, suddivisi in cinque lotti da 50 mila euro.Le domande di finanziamento del fondo possono essere trasmesse dalle fondazioni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia con modalità a sportello.