Francesca Pistillo alla guida dell'Aiga Trani

Francesca Pistillo, avvocato andriese, è stata eletta alla guida per i prossimi anni dell'associazione, con sede a Trani, che comprende anche i giovani legali di Andria, Barletta, Bisceglie, Molfetta, Corato, Ruvo di Puglia, Canosa e Minervino Murge. Succederà al biscegliese Vincenzo Povia, che ha così terminato il proprio incarico.Il nuovo consiglio direttivo sarà composto da Adamo Logrieco, Maria Teresa Solofrizzo, Vittorio Belgiovine, Roberta Moscatelli, Valentina Cosmai e Leonardo Chiapperini, Francesca Rizzi, Antonio Valentini e Dario Iurlaro.A seguito della proclamazione, il nuovo presidente ha voluto sottolineare l'importanza della categoria degli avvocati, con particolare attenzione ai giovani avvocati, baluardo insostituibile della garanzia e della tutela dei diritti dei cittadini. «È un grande onore per me poter raccogliere il testimone di coloro che mi hanno preceduta e che con dedizione e impegno hanno dato lustro alla sezione di Trani, garantendo una prestigiosa rappresentanza non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, rappresentatività che cercheremo di mantenere alta anche durante il prossimo mandato. Oggi più che mai abbiano bisogno di restituire alla categoria degli avvocati e in particolare ai giovani avvocati, di cui la nostra associazione da decenni si fa portatrice dei relativi interessi, quel fervore, quella passione che deve muovere ciascun avvocato nell'esercizio della professione» ha dichiarato.«Dovremmo farci promotori di una seria proposta di riforma dell'accesso alla professione, offrendo un ventaglio di soluzioni volte a evitare l'abbandono e lo sconforto troppo spesso presente nei giovani laureati, offrendo loro incentivi che non scoraggino l'impresa di diventare un avvocato e che non li pongano di fronte all'umiliante scelta di desistere dalle loro ambizioni e di ripiegare su altri fronti economicamente e solo apparentemente più vantaggiosi» ha aggiunto e concluso Pistillo.